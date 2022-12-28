Эльнур Мамедов, отдел экономики 02:23

Цены растут не только в Азербайджане, но и во всем мире. Причины ясны, о них много говорят и пишут. Но темпы удорожания, как, впрочем, и меры по их сдерживанию, которые принимают власти каждой страны, отличаются друг от друга. И эффективность этих мер, естественно, тоже разная. Возьмем, к примеру, Государственную службу по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана. Чтобы предотвратить перед новогодними праздниками ценовые манипуляции на фоне роста спроса на продукты, она обратилась к субъектам предпринимательства с призывом предоставлять потребителям точную и достоверную информацию о ценах на товары и услуги. В частности, служба потребовала, чтобы все товары, выставляемые на продажу, имели четко оформленный ценник с наименованием товара, его видом, ценой, датой производства и сроком годности.

«Требование оплатить сумму, не соответствующую цене, проставленной на указанном товаре, является нарушением прав потребителей, - говорится, в частности, в обращении Государственной службы по антимонопольному надзору. – За обман потребителей относительно размера, веса, стоимости, а также потребительских свойств или качества товаров (услуг), физические лица будут наказываться штрафом в размере 350-500 манатов, должностные лица – 1500-2000 манатов, а юридические лица – 4000-6000 манатов». К сожалению, это грозное, на первый взгляд, обращение, выдержанное в классическом духе приснопамятного советского ОБХСС, вряд ли услышат те, кому оно, собственно, адресовано. Поскольку правила эти существуют и систематически нарушаются уже очень давно. Возможно, именно поэтому итоговая часть обращения Госслужбы сводится к совету потребителям «проявлять больше внимания», а предпринимателям – «не допускать возникновения негативных ситуаций». Звучат эти советы, мягко говоря, довольно странно. Нет никаких сомнений в том, что нашим чиновникам досконально известно о ценовых манипуляциях, пересортице и прочих нарушениях, царящих в сфере торговли и услуг. Но в таком случае, может, пришла пора самим «проявлять больше внимания» и заняться устранением этих нарушений, а не перекладывать свою работу на плечи рядового потребителя?

Любопытно, что в тот же день СМИ распространили заявление Зураба Азарашвили, министра здравоохранения соседней Грузии, рассказавшего, как грузинские фармацевтические компании порой искусственно создают дефицит лекарств, повышая таким образом цены на конкретные препараты. Правда, Азарашвили при этом сообщил населению, что с нового года этот вопрос будет регулироваться законом, который обяжет все компании, имеющие лицензии на продажу лекарств, раскрывать регуляторам свои базы. Обращение Госслужбы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком Азербайджана и заявление грузинского министра преследуют, вроде, одну и ту же цель – предотвратить незаконные действия на рынке отдельных компаний и лиц. Разница лишь в том, что обращение нашей Госслужбы так и останется формальным, ни к чему не обязывающим призывом, а вот в Грузии, благодаря закону, будет, наконец, устранена причина возникновения искусственного дефицита лекарств и с 2023 года компании не смогут продавать их дороже, чем референтная цифра. В этой связи поучительно сравнить реакцию на заявления грузинских и азербайджанских регуляторов. Сразу после выступления министра Азарашвили, Ассоциация фармацевтических компаний Грузии заявила, что дефицит связан с проблемами поставок производителями и логистикой, добавив, что для членов ассоциации, на которых приходится 80 процентов фармацевтического рынка Грузии, на первом месте стоят интересы рядового потребителя.