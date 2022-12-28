Как сообщает haqqin.az, суд удовлетворил ходатайство адвоката Акимова, Джейхуна Юсифова, и позволил огласить в суде ту часть предварительных показаний Аскерова, в которых он утверждал, что в результате шантажа и угроз был вынужден выплатить Акимову 500 тысяч долларов, а также, что его компания работами по сносу не занималась.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное судебное разбирательство по уголовному делу Кямала Акимова, которому предъявлено обвинение в вымогательстве крупной суммы денег у главы ООО AzImport Азера Аскерова.

После того, как предварительные показания потерпевшего были заслушаны и выяснилось, что никаких противоречий с тем, что Аскеров утверждал на суде, в них не было, судья назначил очередное заседание на 13 января.

Напомним, что глава ООО AzImport Азер Аскеров обратился в правоохранительные органы с жалобой на шантаж и угрозы со стороны Кямала Акимова, директора компании Greystone, который вымогал у него два миллиона долларов, угрожая в случае отказа расправой над членами его семьи. Угрозы вымогателя продолжались даже после того, как Аскеров заплатил Акимову часть требуемой суммы.

Этим событиям предшествовала многолетняя тяжба между обвиняемым и его жертвой. В 2012 году принадлежащая Аскерову компания AzImport приступила к строительству семиэтажного дома в поселке Баилово, что не устраивало Акимова, который пытался остановить его через суд, поскольку проект предполагал снос принадлежавшего ему нежилого помещения.

Следствие доказало, что компания AzImport не имела отношение к проектированию здания и участвовала в строительстве только в качестве подрядчика. Именно на этом основании суды брали сторону Азера Аскерова.

Кроме того, по оценкам следствия, сумма компенсации, которую обвиняемый потребовал от Аскерова, превышала реальную рыночную стоимость снесенного помещения в пятнадцать раз.

Следует отметить, что сам Азер Аскеров, компания которого участвовала в реализации ряда масштабных строительных проектов в стране, является Заслуженным мастером спорта, президентом Ассоциации ветеранов дзюдо Азербайджана, членом Исполкома Федерации дзюдо, а также победителем чемпионатов мира и Европы среди мастеров и ветеранов.