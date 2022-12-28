Фермеры рассказали haqqin.az, что, несмотря на собранный в этом году богатый урожай, все они понесли серьезные убытки, не сумев окупить даже половину себестоимости товара.

На фоне продолжающейся войны в Украине фермерам южного региона Азербайджана, традиционно производящим цитрусовые культуры, все сложнее вывозить и продавать свою продукцию не только на рынки Украины, России и Беларуси, но даже поставлять её в Баку. В результате фермеры вынуждены продавать свои апельсины и мандарины почти даром – по 30-40 копеек за килограмм.

Фермер Османага Гурбанов из села Сияку в Астаре, где около 70 процентов жителей зарабатывают на жизнь исключительно выращиванием цитрусовых, сетует, что даже в пик пандемии коронавируса не сталкивался со столь тяжелой ситуацией.

«Урожая-то много, а вот покупателей – практически, нет, - жалуется фермер. – Наши расходы на удобрения, лекарства, оплату труда наемных рабочих выросли почти вдвое. Хранить фрукты негде – половина урожая гниет на земле, а тот, что собрать не успели – на деревьях. Да и погода подвела – слишком частые дожди…»

По словам Гурбанова, он мог бы покрыть свои расходы, продав товар хотя бы по 60 копеек за килограмм. Но даже по этой цене покупать цитрусовые никто не хочет.

«В этом году я собрал 80 тонн урожая и в итоге потерял где-то 50.000 манатов. Цитрусовые – продукт скоропортящийся, а хранить его негде», - вздыхает фермер.

«Раньше мы продавали мандарины за 80 копеек, а апельсины – за 1 манат 20 копеек, - рассказал другой астаринский цитрусовод. – Сегодня о таких ценах можно лишь мечтать. Приходится соглашаться на условия закупщиков и продавать им даже крупные, хорошие плоды по 45 копеек, а мелкие – и вовсе за 25 копеек за килограмм».

Понятно, что на фоне этих проблем фермерам было бы куда выгоднее продавать свой товар в Баку напрямую, без посредников. Тем более, что на рынки столицы под видом ленкоранских и астаринских цитрусовых уже давно завозится низкокачественная зарубежная продукция. В частности, это касается лимонов из Турции.

«Подорожало все, что необходимо для надлежащего ухода за деревьями – удобрения, масляные эмульсии, лекарства... - жалуется фермер Ягуб Мамедов. – А закупочные цены на цитрусовые, наоборот, снижаются. Ну, скажите, как тут заработать?»

Продавец одного из рынков Баку рассказал нам, что покупательная способность жителей столицы ощутимо снизилась: если раньше за раз они покупали по 4-5 килограммов мандаринов и апельсинов, то сейчас – не больше одного-двух килограммов. Впрочем, в преддверии Новогодних праздников предприниматели надеются на повышение покупательского спроса.

Этибар Аббасов, директор Астаринского государственного Центра аграрного развития, подтвердил haqqin.az, что в этом году урожай цитрусовых в Астаринском районе действительно выдался на славу – местные фермеры собрали почти 50 тысяч тонн продукции. Впрочем, подтвердил он и слова фермеров о том, что сегодня им непросто продать с выгодой для себя собранный урожай.

«Война в Украине резко ухудшила ситуацию, - признал Аббасов. – Конечно, собранный урожай можно хранить до лучших времен, тем более что в Астаре действует крупный склад с современными холодильными камерами. Вот только связанные с этим расходы далеко не каждому фермеру по карману».