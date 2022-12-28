На проходящей под городом Шуша дороге Ханкенди - Лачин продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабах ском экономическом районе Азербайджана.

На месте проведения акции звучит национальная азербайджанская музыка, в частности, мугам.

Несмотря на морозную погоду, экоактивисты, не создавая помех движению транспорта в обоих направлениях, демонстрируют плакаты и скандируют лозунги на азербайджанском, русском и английском языках.

Требования участников акции остаются неизменными.

Напомним, что на дороге Ханкенди - Лачин, проходящей через Шушу, у поста российских миротворцев уже 19-ый день продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.