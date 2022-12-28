Кулеба: Украина не уступит ни сантиметра своей территории

Заявления некоторых западных политиков не меняют позиции украинской власти, Киев не уступит свои территории и выступает только за возвращение земли в международно признанных границах, рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Кто угодно может говорить о чем угодно, это их право. Позиция президента, позиция Украины максимально четкая: международно признанная граница Украины. И ни один квадратный сантиметр украинской земли не будет предметом дипломатических или военных уступок», - заявил Кулеба.

Министр также прокомментировал материал The Washington Post, где утверждалось, что у администрации Байдена есть три модели завершения войны в Украине.

«Эти модели на переговорах президентов Байдена и Зеленского не обсуждались. Американская сторона не поднимала вопрос ни о каких моделях», - сказал Кулеба.