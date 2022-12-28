Перестрелка на границе Азербайджана и Армении

Вечером и ночью 29 декабря подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Юхары Шорджа и Гараиман Басаркечарского района, обстреляли из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Зейлик Кельбаджарского района и Астаф Дашкесанского района, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что вся ответственность за возникшую напряженность лежит на военно-политическом руководстве Армении.