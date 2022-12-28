Покушавшегося на Расима Акперова отправили в тюрьму на 14 лет

Завершился судебный процесс по уголовному делу 29-летнего жителя Геранбоя Халига Мамедова, который обвиняется в покушении на жизнь легендарного бывшего командира батальона Расима Акперова.

Как сообщает haqqin.az, в Гянджинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльмина Рустамова был оглашен приговор, согласно которому Халиг Мамедов приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении особого режима.

Напомним, инцидент произошел в сентябре 2021 года. В одном из кафе Геранбоя Халиг Мамедов подошел к Расиму Акперову и попросил у него в долг определенную сумму денег. Услышав отрицательный ответ, он нанес Акперову несколько ударов ножом. Получивший тяжелые ножевые ранения 65-летний Акперов был доставлен в больницу, где врачи спасли ему жизнь.