ОАО Norm, являющийся крупнейшим производителем цемента на Южном Кавказе, сообщило об успешном завершении прошлогодней деятельности. Компания, вносящая значительный вклад в развитие ненефтяного сектора с 2013 года и занимающая ведущие позиции в сфере промышленности, добилась знаменательных успехов и в этом году.

В течение года ОАО Norm удалось реализовать диверсифицированный план действий по реконструкции освобожденных от оккупации территорий в Карабахе и восстановлению региона. Так, потребности в цементе для множества строительных проектов, продолжающихся в освобожденных районах, были обеспечены именно со стороны Цементного завода Norm. Цемент Norm был также использован при прокладке Дороги Победы, а также автомобильных дорог Шюкюрбейли-Джебраил-Гадрут, Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд, Тоганалы-Кельбаджар-Истису, Ахмедбейли-Физули-Шуша. Тоннели и подземные переходы Дашалты, Тогана-Кельбаджар были построены с использованием специального вида цемента, произведенного на заводе и предназначенного для строительства тоннелей.

Помимо обеспечения цементной продукцией, используемой при строительстве жилых домов, объектов сельского хозяйства и здравоохранения, дорог, путепроводов, мостов и тоннелей в регионе, главным приоритетом логистической политики компании была доставка этой продукции до заказчиков в сжатые сроки с соблюдением правил техники безопасности. В соответствии с этой политикой с целью предотвращения задержек и обеспечения непрерывности поставок цемента для реализуемых в Карабахе проектов со стороны ОАО Norm были приобретены 12 дополнительных грузовиков европейского производства и отвечающих требованиям стандарта Евро 5. Обладая уникальным дизайном и малым весом, эти автомобили оснащены грузовыми компрессорами и цифровой системой управления прицепом для обеспечения безопасности и максимальной эффективности при разгрузке цемента. Машины и прицепы, изготовленные по новейшим технологиям, устойчивы к сложным дорожным условиям и имеют удобные функции для комфорта водителей.

В 2022 году были предприняты важные шаги по производству и реализации колодезно-тампонажного цемента на заводе. Научно-исследовательские и подготовительные работы на заводе по выпуску этого вида цемента были начаты в 2019 году, процессы лицензирования производства были продолжены в условиях пандемии, а выпуск продукта велся с прошлого года. Следует отметить, что данный вид цемента считается стратегическим продуктом для нефтяной промышленности страны и завозился из-за рубежа, так как до 2021 года в Азербайджане не производился. С этого года ОАО Norm начал обеспечивать колодезно-тампонажным цементом SOCAR и ряд других местных и зарубежных компаний. С гордостью можем отметить, что сегодня завод «Норм Цемент» способен полностью обеспечить потребность нефтяной отрасли страны в колодезно-тампонажном цементе. Следует отметить, что завод является первым производителем колодезно-тампонажного цемента на Южном Кавказе, и этот продукт был удостоен сертификатов Q1 и 10A Американского института нефти (API). Таким образом, как промышленное предприятие, играющее роль в развитии ненефтяного сектора, ОАО Norm также поддерживает устранение импортозависимости, поставляя данный продукт нефтяной промышленности.

Также сообщается, что 2022 год запомнился компании как безаварийный на производстве, а прохождение «2 млн безаварийных рабочих часов» было особо отмечено на ежегодном информационном собрании компании по итогам текущего года.

В течение года компания успешно реализовывала образовательные проекты. Так, был подписан меморандум о сотрудничестве с рядом вузов. В рамках меморандума студенты этих вузов были привлечены к производственной практике на заводе «Норм Цемент». Кроме того, профессиональные сотрудники завода провели для студентов тренинги по производству, финансам, бизнесу, контролю качества и другим сферам.

В целях поддержки устойчивого развития экономики страны ОАО Norm продолжит использовать все свои возможности и усиливать свою роль в промышленности в ближайшие годы.