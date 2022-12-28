Беседовал: Ага Гасымлы, собкор 12:39

«Никакие пытки и казни не остановят революцию в Иране, которая только начинается», - сказал в беседе с haqqin.az обозреватель персидской службы BBC, иранский журналист Амир Эзати. «Антимонархическая революция 1979 года длилась почти десять месяцев, - напомнил журналист. – Но в какой-то момент шах сказал, что если народ требует, то он готов отречься от престола и уйти. В результате шахская гвардия перестала разгонять акции, и Реза Пехлеви покинул Иран. Нынешняя демократическая революция также длится немногим более ста дней. Но, в отличие от покойного монарха, теократической верхушке, совершившей за сорок три года власти в Иране чудовищные преступления против своего народа, устраивавшей мятежи, гражданские войны и убийства в других странах, бежать просто некуда. Хаменеи и его окружение буквально разграбили Иран. Но куда они могут сбежать с награбленными миллиардами, если весь мир знает, что на их совести сотни тысяч уничтоженных жизней, миллионы искалеченных судеб? Бежать им некуда, а в Иране их ждет ответ за преступления против своего народа. Поэтому режим будет цепляться за власть до самого конца из последних сил, и на этом пути готов убить десятки тысяч людей, недовольных режимом».

Эзати отметил, что репрессивная машина преступлений исламской системы начала работать вскоре после того, как Хомейни вернулся в Иран. «Когда Хомейни занял в качестве своей штаб-квартиры школу Хаккари, то уже на следующий день на крыше этого здания расстреливали без суда и следствия сторонников шаха и политических противников исламистов, - рассказал Амир Эзати. - Впоследствии школа Хаккари стала первой медресе в Иране, где воспитывали будущих басиджистов. Уже в первые годы революции были казнены десятки тысяч людей…» По словам обозревателя персидской службы ВВС, на подавление протестов брошены все ресурсы «Басидж» - организации, сформированной из числа малообразованной, но фанатично преданной режиму молодежи с промытыми мозгами, искренне верящей, что аятолла Хаменеи является наместником Аллаха в Иране, а все его приказы носят божественное предназначение. «Муллы в медресе и мечетях набирают кадры для «Басидж» из числа верующих подростков с неустойчивой, податливой психикой, - утверждает Эзати. - Им внушают, что нет таких понятий, как «народ» и «семья», а есть лишь воля верховного лидера Али Хаменеи. По образу нацистского «гитлерюгенда» в этих ребятах с юных лет воспитывают слепое повиновение рахбару. Им дозволено забирать имущество и даже жизнь любого иранца, выступающего против власти Хаменеи. В истории Ирана было много случаев, когда мать доносила о нелояльности к исламскому режиму на сына, брат на сестру, а сын – на отца. Теперь эта масса слепых фанатиков расстреливает молодежь, которая борется за свободу, человеческое достоинство и право жить в цивилизованном обществе». По мнению Эзати, особенность нынешней волны протестов заключается в том, что уже нет требований заменить консерваторов на реформаторов или одну политическую фигуру внутри исламской системы на другую.

«Сейчас улица требует смещения всей хомейнистской системы Вали-э-Фагих, основанной на подавлении прав и свобод человека и создавшей условия для узурпации власти мафиозно-религиозной группировкой Хаменеи и КСИР, - говорит он. - Именно в этом заключается принципиальное отличие нынешней революции от протестов 1998, 2006, 2009 и 2018 годов». По словам журналиста ВВС, забастовки в Иране не ограничиваются заводами и производственными мастерскими. «Дело в том, что покупательная способность падает буквально с каждым днем, - говорит Эзати. - Люди все меньше покупают, строят, ремонтируют... И, соответственно, в стране катастрофически сокращается деловая активность. Одновременно в Иране стремительно падает число искренне верующих. Тотальное подавление элементарных человеческих прав вкупе с казнокрадством теократической верхушки и массовым обнищанием населения все больше отталкивает рядовых иранцев от ислама. Из-за доносов соседей и сослуживцев люди вынуждены жить двойной жизнью: на виду демонстрировать религиозность, а на деле - ненавидеть всякую религию. Это очень похоже на жизнь советских людей, которые с готовностью посещали партийные собрания, где клялись в верности КПСС и ее Политбюро, а в узком кругу последними словами ругали коммунистическую идеологию и рассказывали друг другу анекдоты про вождей марксизма-ленинизма».