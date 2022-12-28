Амир Эзати в интервью haqqin.az о процессе свержения Хаменеи прямым текстом

Беседовал: Ага Гасымлы, собкор

«Никакие пытки и казни не остановят революцию в Иране, которая только начинается», - сказал в беседе с haqqin.az обозреватель персидской службы BBC, иранский журналист Амир Эзати.

«Антимонархическая революция 1979 года длилась почти десять месяцев, - напомнил журналист. – Но в какой-то момент шах сказал, что если народ требует, то он готов отречься от престола и уйти. В результате шахская гвардия перестала разгонять акции, и Реза Пехлеви покинул Иран. Нынешняя демократическая революция также длится немногим более ста дней. Но, в отличие от покойного монарха, теократической верхушке, совершившей за сорок три года власти в Иране чудовищные преступления против своего народа, устраивавшей мятежи, гражданские войны и убийства в других странах, бежать просто некуда. Хаменеи и его окружение буквально разграбили Иран. Но куда они могут сбежать с награбленными миллиардами, если весь мир знает, что на их совести сотни тысяч уничтоженных жизней, миллионы искалеченных судеб? Бежать им некуда, а в Иране их ждет ответ за преступления против своего народа. Поэтому режим будет цепляться за власть до самого конца из последних сил, и на этом пути готов убить десятки тысяч людей, недовольных режимом».

Амир Эзати

Эзати отметил, что репрессивная машина преступлений исламской системы начала работать вскоре после того, как Хомейни вернулся в Иран.

«Когда Хомейни занял в качестве своей штаб-квартиры школу Хаккари, то уже на следующий день на крыше этого здания расстреливали без суда и следствия сторонников шаха и политических противников исламистов, - рассказал Амир Эзати. - Впоследствии школа Хаккари стала первой медресе в Иране, где воспитывали будущих басиджистов. Уже в первые годы революции были казнены десятки тысяч людей…»

По словам обозревателя персидской службы ВВС, на подавление протестов брошены все ресурсы «Басидж» - организации, сформированной из числа малообразованной, но фанатично преданной режиму молодежи с промытыми мозгами, искренне верящей, что аятолла Хаменеи является наместником Аллаха в Иране, а все его приказы носят божественное предназначение.

«Муллы в медресе и мечетях набирают кадры для «Басидж» из числа верующих подростков с неустойчивой, податливой психикой, - утверждает Эзати. - Им внушают, что нет таких понятий, как «народ» и «семья», а есть лишь воля верховного лидера Али Хаменеи. По образу нацистского «гитлерюгенда» в этих ребятах с юных лет воспитывают слепое повиновение рахбару. Им дозволено забирать имущество и даже жизнь любого иранца, выступающего против власти Хаменеи. В истории Ирана было много случаев, когда мать доносила о нелояльности к исламскому режиму на сына, брат на сестру, а сын – на отца. Теперь эта масса слепых фанатиков расстреливает молодежь, которая борется за свободу, человеческое достоинство и право жить в цивилизованном обществе».

По мнению Эзати, особенность нынешней волны протестов заключается в том, что уже нет требований заменить консерваторов на реформаторов или одну политическую фигуру внутри исламской системы на другую.

Хаменеи воспитывает кадры для «Бассидж» по принципу «гитлерюгенда»

«Сейчас улица требует смещения всей хомейнистской системы Вали-э-Фагих, основанной на подавлении прав и свобод человека и создавшей условия для узурпации власти мафиозно-религиозной группировкой Хаменеи и КСИР, - говорит он. - Именно в этом заключается принципиальное отличие нынешней революции от протестов 1998, 2006, 2009 и 2018 годов».

По словам журналиста ВВС, забастовки в Иране не ограничиваются заводами и производственными мастерскими.

«Дело в том, что покупательная способность падает буквально с каждым днем, - говорит Эзати. - Люди все меньше покупают, строят, ремонтируют... И, соответственно, в стране катастрофически сокращается деловая активность. Одновременно в Иране стремительно падает число искренне верующих. Тотальное подавление элементарных человеческих прав вкупе с казнокрадством теократической верхушки и массовым обнищанием населения все больше отталкивает рядовых иранцев от ислама. Из-за доносов соседей и сослуживцев люди вынуждены жить двойной жизнью: на виду демонстрировать религиозность, а на деле - ненавидеть всякую религию. Это очень похоже на жизнь советских людей, которые с готовностью посещали партийные собрания, где клялись в верности КПСС и ее Политбюро, а в узком кругу последними словами ругали коммунистическую идеологию и рассказывали друг другу анекдоты про вождей марксизма-ленинизма».

Вся иранская идеология летит в тартарары

Эзати считает, что иранские власти стягивают свои прокси из других стран для подавления внутренних протестов.

«Обратите внимание, как непривычно спокойно стало в Ираке, Ливане, Йемене, в других странах, куда дотягивалась рука КСИР, - говорит он. - Все дело в том, что своих боевиков из других стран Али Хаменеи бросил на подавление демонстраций в Белуджистан, Систат, другие регионы. Пока КСИР занят внутренними проблемами, Иран, соответственно, не может воевать на два фронта, а значит, в этих государствах будет временно царить политическая стабильность».

Журналист ВВС считает, что революция в Иране продолжится до полного падения исламского режима.

«К нынешнему положению в Исламской Республике идеально подходит ленинская формулировка неизбежности революции, в соответствии с которой людям нечего терять, кроме своих цепей», - сказал Амир Эзати.