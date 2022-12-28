Саакашвили: По сравнению с Зеленским Рейган и Тэтчер нервно курят в сторонке

Бывший президент Грузии и украинский чиновник Михаил Саакашвили заявил, что если бы сейчас оказался в Украине, то помогал бы президенту Владимиру Зеленскому выиграть войну.

«Во-первых, я был бы рядом с президентом Зеленским, которого считаю самым выдающимся государственным деятелем в период после Черчилля. По сравнению с ним Рейган и Тэтчер нервно курят в сторонке. Одновременно я объехал бы весь мир, используя свои многочисленные связи для мобилизации поддержки Украины. Я постоянно ездил бы на передовую, помогал и украинским, и грузинским бойцам», – сказал экс-глава Грузии в интервью «Украинской правде».

«Я сам чувствую себя 100% украинцем и никогда этим так не гордился», - подчеркнул Саакашвили.