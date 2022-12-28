В Азербайджане ввели лимит на покупку драгоценностей за наличные
В Азербайджане определяется денежная сумма, при превышении которой купля-продажа изделий из драгоценных камней и металлов будет осуществляться только в безналичном порядке, об этом говорилось на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса при обсуждении законопроекта «О целевых финансовых санкциях».
Согласно законопроекту, купля-продажа изделий из драгоценных камней и металлов на общую сумму более 15 тысяч манатов будет осуществляться только в безналичном порядке.
После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.