ТуранБанк получил кредитную линию от престижного международного финансового института

Отмечая в этом году свое 30-летие, ТуранБанк, один из ведущих банков Азербайджана, и Инвестиционный Фонд Incofin подписали кредитное соглашение на сумму в 5 миллионов долларов США для расширения финансирования микро-, малых и средних предприятий.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование малого и среднего бизнеса, что еще больше расширит доступ предпринимателей к финансовым ресурсам.

Инвестиционный Фонд Incofin был создан в 2001 году для содействия доступу к финансированию в развивающихся странах. Фонд поддерживает перспективный, ответственный, прибыльный и устойчивый малый и средний бизнес.

ТуранБанк успешно развивает сотрудничество по привлечению международных кредитных линий для финансирования малого и среднего бизнеса. Банк, сотрудничая с такими престижными финансовыми учреждениями, как Международная Финансовая Корпорация (IFC), Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD), Черноморский Банк Торговли и Развития (BSTDB), Банк Торговли и Развития ECO (ECO TDB), Исламская Корпорация по Развитию Частного Сектора (ICD), поддерживает устойчивое развитие ненефтяного сектора в проектах малого и среднего бизнеса.

За 30 лет с момента своего создания TуранБанк постоянно развивался благодаря своим 19 точкам продаж. А также с помощью своих услуг завоевал важную позицию в финансовом секторе как с точки зрения качества, так и количества. Банк является одним из ключевых игроков финансового сектора Азербайджана, отличающимся своей стабильностью и надежностью.

Получить подробную информацию о продуктах и услугах, предоставляемых ТуранБанком, можно по телефону колл-центра 935, на официальном сайте ТуранБанка https://bit.ly/3fUQtbQ или на его страницах в социальных сетях.