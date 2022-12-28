Путин: Москва и Пекин способствуют формированию справедливого миропорядка видео
Москва и Пекин одинаково смотрят на происходящую глобальную трансформацию, а их сотрудничество на международной арене способствует формированию справедливого миропорядка, заявил президент России Владимир Путин на переговорах по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином.
По его словам, координация Москвы и Пекина на международной арене, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, Группы двадцати, служит формированию справедливого, основанного на международном праве миропорядка.
«Мы с вами одинаково смотрим на причины, ход и логику происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта», - сказал Путин.
Российский лидер обратил внимание, что «в условиях беспрецедентного давления и провокаций со стороны Запада» РФ и Китай отстаивают принципиальные позиции и защищают не только свои интересы, но и всех тех, кто выступает за подлинно демократическое мироустройство и право стран свободно определять свою судьбу.