Москва и Пекин одинаково смотрят на происходящую глобальную трансформацию, а их сотрудничество на международной арене способствует формированию справедливого миропорядка, заявил президент России Владимир Путин на переговорах по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином.

По его словам, координация Москвы и Пекина на международной арене, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, Группы двадцати, служит формированию справедливого, основанного на международном праве миропорядка.