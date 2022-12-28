Cubics для 2023 года
Если Вы ищете ERP решение для автоматизации бизнеса, значит Вы на верном пути к эффективному управлению компанией.
В нашем динамично развивающемся мире очень сложно найти и выбрать такого рода бизнес-решение. Программу с полной кастомизацией нелегко найти, а если и возможно, то цена на нее обычно бывает космической.
Но сегодня благодаря Cubics эти проблемы легко решаются.
Cubics BMS полностью кастомизируется под любые бизнес-процессы, а ее цена до 70% ниже, чем у аналогичных софтов зарубежных компаний. Эти особенности делают продукцию Cubics практически идеальным ERP решением для любой компании.
Особенности Cubics
- Уникальная Страница Основных Показателей с быстрыми отчетами
- Функции под Agile (sprints, priorities, backlog и т.д.)
- Полностью кастомизируемые модули
- Удобный интерфейс
- Возможности импорта/экспорта данных
- Глобальный доступ
- Вход с любого устройства и т. д.
Недостатки Cubics
- В процессе создания системы и ее кастомизации участвует вся команда, и это может показаться долгим и необычным процессом для них.
Портфолио Cubics
Решениями Cubics пользуются уже более 100 компаний. Среди них можно отметить такие топовые компании, как FMG, Pasha Technology, BME-Schindler, Baku City Residence, Landau School, Scanex и т.д.