Алиев утвердил госбюджет Азербайджана на 2023 год

Президент Ильхам Алиев утвердил Закон «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год», сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно закону, доходы госбюджета на будущий год утверждены на уровне 30 млрд 773,978 млн манатов, расходы – 33 млрд 353,278 млн манатов.

Таким образом, дефицит бюджета утвержден на уровне 2 млрд 579,3 млн манатов, или 2,4% ВВП.

В структуре доходов трансферты из Государственного нефтяного фонда в госбюджет будут на уровне 11 млрд 280 млн манатов.

Рост ВВП Азербайджана на 2023 год прогнозируется на уровне 2,7%, среднегодовая инфляция – 6,9%.

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