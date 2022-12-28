В России началась травля Парфенова

Известному российскому журналисту и телеведущему Леониду Парфенову грозит уголовное дело об отказе уведомить МВД страны о наличии второго гражданства, сообщают российские СМИ.

Как отмечается, Парфенов в 2017 году получил гражданство Израиля, однако, по предварительным данным, не уведомил МВД об этом, как того требует закон. В настоящее время по этому факту идет проверка.

Если эта информация подтвердится, то в отношении журналиста могут возбудить уголовное дело по ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства).