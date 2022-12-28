В Украине рассказали, сколько российских солдат смогут направить на штурм Киева

Россия имеет возможность бросить на Киев до 30 тысяч солдат с учетом привлечения контингента вооруженных сил Беларуси, сообщают в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Это число значительно меньше наступательной группировки, задействованной в феврале (45,5 тыс. человек).

«Даже в случае привлечения всех боевых белорусских войск - сухопутных войск и сил специальных операций - общая группировка будет примерно 30 тысяч. Это все равно меньше той (группировки), которая участвовала в полномасштабном вторжении», - заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов на брифинге.