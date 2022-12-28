Азербайджанским автоперевозчикам открыты 43 страны Европы

13:40

Состоялось распределение многосторонних годовых разрешений Международного транспортного форума (МТФ) на 2023 год среди национальных автоперевозчиков. В распределении, проведенном специальной комиссией Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA), наряду с членами комиссии, приняли участие и представители других перевозчиков. Цель – стимулирование предпринимательства в сфере перевозок автотранспортом, создание благоприятных условий для повышения конкурентоспособности национальных перевозчиков на рынке международных перевозок и предотвращение монополии путем обеспечения прозрачности.

Выступивший на мероприятии замминистра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов сказал, что за минувший год наблюдалось увеличение количества перевозчиков, расширение парка транспортных средств, используемых в перевозках, а также увеличение соответствующих рыночных долей азербайджанских перевозчиков. «По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, количество перевозчиков увеличилось со 107 до 208, а количество автотранспортных средств в 2021 году составило 3432. В этом же году их количество превышает 8000», - добавил замминистра.

По словам Гумматова, увеличение количества транспортных средств произошло за счет регистрации перевозчиков, работающих в «тени», в результате прозрачности рынка, возобновления деятельности неактивных перевозчиков, перехода части из них с внутреннего рынка на международный, а также импорта транспортных средств. Рахман Гумматов подчеркнул, что до сегодняшнего дня более 2500 водителей прошли профессиональное обучение. Тренинги проводятся Учебно-образовательным центром Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA). Всего к обучению планируется привлечь более 8000 водителей. На 2023 год квота разрешений МТФ для Азербайджана установлена на уровне 1490 единиц. AYNA удалось увеличить количество разрешений на 270 единиц по сравнению с 2022 годом.

С разрешениями МТФ в течение года можно осуществлять неограниченное количество международных грузовых перевозок в 43 страны Европы. Распределение данного вида разрешений осуществляется среди перевозчиков, которые соответствуют требованиям Хартии качества. Согласно требованиям, для осуществления перевозок с разрешениями МТФ перевозчики и водители должны соответствовать критериям, связанным с деловой репутацией, финансовым положением и профессиональной компетентностью, а транспортные средства – техническим и экологическим стандартам. В Азербайджане этим требованиям полностью отвечают уже 84 перевозчика. Разрешения МТФ были распределены именно между ними. AYNA будет контролировать использование этих разрешений и предоставлять квартальные данные Международному транспортному форуму. В «Правилах допуска к международным пассажирским и грузовым перевозкам автомобильным транспортом», утвержденных Кабинетом министров, определены требования к уровню подготовки водителей, принимающих участие в международных перевозках. Согласно требованиям, подготовка и переподготовка водителей являются обязательным условием. С этой целью Учебно-образовательный центр AYNA и партнерские организации организуют тренинги. Тренинги проводятся с привлечением высококвалифицированного, опытного преподавательского состава и мастеров обучения на основе учебной программы, утвержденной Кабинетом министров.