Госагентство обязательного медстрахования ввело ряд новшеств в Центральном банке крови

Так, с 1 сентября текущего года в Национальном центре гематологии и трансфузиологии (Центральном банке крови) установлены и сданы в эксплуатацию два полностью автоматизированных анализатора Abbott Alinity-s для серологического исследования крови на трансмиссивные инфекции (гепатиты В и С, вирус иммунодефицита человека, сифилис). Новые приборы обладают высокой чувствительностью и специфичностью по сравнению с полуавтоматическими приборами.

Государственное агентство обязательного медицинского страхования приступило к введению ряда новшеств в направлении приведения в соответствие с современными стандартами трансфузиологических услуг, оказываемых населению, и заготовки крови.

Помимо этого, в отделениях Центрального банка крови в городах Гянджа и Лянкяран предусмотрена установка двух полностью автоматизированных анализаторов Abbott Architect i-2000SR для серологических исследований. В результате налаживания централизованной лабораторной системы образцы крови, забираемые у доноров в Мингячевирском, Бардинском и Шекинском отделениях Центрального банка крови, будут направляться в город Гянджа, а из Губинского, Сумгайытского и Шекинского отделений - в Баку.

Установка полностью автоматизированных приборов в столице и регионах служит обеспечению лечебно-профилактических учреждений качественными и безопасными компонентами крови.

Второе значительное новшество, введенное в Центральном банке крови, связано с переходом на использование контейнеров для крови со встроенным лейкофильтром, как это принято в зарубежных странах. Введение указанного новшества начато здесь с июня текущего года. В отличие от ранее применяемых контейнеров для крови контейнеры с лейкофильтром способствуют фильтрации компонентов крови на этапе подготовки. В прежних контейнерах в период хранения крови некоторые лейкоциты выделяют вредные вещества. А в контейнерах для крови с лейкофильтром кровь фильтруется сразу же после забора, таким образом снижается вероятность нежелательных реакций после переливания компонента крови.

Еще одно новшество связано с введением в эксплуатацию Агентством модуля Системы управления больницами под названием «Центральный банк крови». Модуль создан с целью усиления цепочки закупок крови, улучшения обеспечения нуждающихся лиц в крови и ее компонентах.