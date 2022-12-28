Госагентство обязательного медстрахования ввело ряд новшеств в Центральном банке крови
Государственное агентство обязательного медицинского страхования приступило к введению ряда новшеств в направлении приведения в соответствие с современными стандартами трансфузиологических услуг, оказываемых населению, и заготовки крови.
Так, с 1 сентября текущего года в Национальном центре гематологии и трансфузиологии (Центральном банке крови) установлены и сданы в эксплуатацию два полностью автоматизированных анализатора Abbott Alinity-s для серологического исследования крови на трансмиссивные инфекции (гепатиты В и С, вирус иммунодефицита человека, сифилис). Новые приборы обладают высокой чувствительностью и специфичностью по сравнению с полуавтоматическими приборами.
Помимо этого, в отделениях Центрального банка крови в городах Гянджа и Лянкяран предусмотрена установка двух полностью автоматизированных анализаторов Abbott Architect i-2000SR для серологических исследований. В результате налаживания централизованной лабораторной системы образцы крови, забираемые у доноров в Мингячевирском, Бардинском и Шекинском отделениях Центрального банка крови, будут направляться в город Гянджа, а из Губинского, Сумгайытского и Шекинского отделений - в Баку.
Установка полностью автоматизированных приборов в столице и регионах служит обеспечению лечебно-профилактических учреждений качественными и безопасными компонентами крови.
Второе значительное новшество, введенное в Центральном банке крови, связано с переходом на использование контейнеров для крови со встроенным лейкофильтром, как это принято в зарубежных странах. Введение указанного новшества начато здесь с июня текущего года. В отличие от ранее применяемых контейнеров для крови контейнеры с лейкофильтром способствуют фильтрации компонентов крови на этапе подготовки. В прежних контейнерах в период хранения крови некоторые лейкоциты выделяют вредные вещества. А в контейнерах для крови с лейкофильтром кровь фильтруется сразу же после забора, таким образом снижается вероятность нежелательных реакций после переливания компонента крови.
Еще одно новшество связано с введением в эксплуатацию Агентством модуля Системы управления больницами под названием «Центральный банк крови». Модуль создан с целью усиления цепочки закупок крови, улучшения обеспечения нуждающихся лиц в крови и ее компонентах.
На первичном этапе применение модуля начато в Национальном центре гематологии и трансфузиологии (Центральный банк крови) и в 8 региональных отделениях Центрального банка крови (Сумгайытское, Гянджинское, Шекинское, Мингячевирское, Бардинское, Ширванское, Губинское и Лянкяранское). В то же время модуль функционирует в 5 государственных больницах, находящихся в городе Баку (Республиканская клиническая больница имени академика М.А.Миргасымова, Клинический медицинский центр, Научно-хирургический институт имени академика М.А.Топчубашова, Сабунчинский медицинский центр и Национальный онкологический центр). Посредством модуля обеспечивается централизованное распределение крови между указанными медицинскими учреждениями. Данный модуль, объединяя в себе реестр всех доноров, формирует достоверную статистику доноров и при необходимости регулирует механизм распределения крови ее компонентов в соответствующие больницы.
Регистрация в модуле лица, желающего стать донором, проводится по ПИН-коду удостоверения личности. С целью обеспечения безопасности и качества крови и ее компонентов донору задаются вопросы о перенесенных или имеющихся заболеваниях, введенных прививках, а также о приеме наркотических и психотропных веществ и пр. Далее проводится физическое обследование донора, измеряются его вес, рост, пульс, кровяное давление и температура. В ходе лабораторного исследования крови определяются уровень гемоглобина, группа крови, резус-фактор, количество тромбоцитов в крови (данное исследование проводится только при донорстве аферезных тромбоцитов) и подгруппы крови. В лабораторных условиях кровь донора проверяется на вновь установленных приборах на ВИЧ (вирус иммунодефицита человека), гепатиты В и С, сифилис. Ответы на вопросы, заданные донору, и результаты физического обследования вносятся в электронную базу данных.
В модуле имеется функция фильтрации (сортировки) по группам и подгруппам крови. Данная функция дает возможность оперативному нахождению любым отделением Центрального банка крови соответствующих компонентов крови для реципиента, своевременному оказанию медицинской услуги и, как следствие, спасению жизни человека и восстановлению его здоровья. Еще одним преимуществом модуля является автоматическое выявление программой просроченных компонентов крови и их списание. Помимо этого, впервые в лаборатории Центрального банка крови посредством Системы управления лабораторией (СУЛ) результаты всех анализов донора, выполняемых на полностью автоматизированном оборудовании, автоматически передаются в программу. А это, в свою очередь, предотвращает неверную интерпретацию результатов тестов и технические ошибки.