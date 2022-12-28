Министр рассказал об успехах азербайджанской медицины

В Азербайджане осуществляются постоянные меры по приведению высшего и среднего специального медицинского образования в соответствие с вызовами времени и поднятию профессиональной подготовки кадров на качественно новый уровень. С 2011 года в стране введено резидентурное обучение. Если в первое время подготовка врачей-специалистов велась по 40 специальностям, то сейчас - по 56 специальностям.

Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в статье министра образования Теймура Мусаева, опубликованной в Информационно-аналитическом журнале Милли Меджлиса.

Министр отметил, что подготовка резидентов ведется в высших медицинских учебных заведениях, больницах и научных центрах. Система «Электронный университет», запущенная в Азербайджанском медицинском университете с применением «экзаменационного модуля», совершенствуется, образование переходит на цифровую систему. В рамках данного проекта создана «система электронного обучения», которая дает студентам возможность видеть свои собственные результаты посредством личных кабинетов, включая ежедневные записи о своей университетской жизни.

«Три учебные программы (Лечебное дело, фармацевтика и стоматология), представленные АМУ 28 января 2022 года Всемирной федерацией медицинского образования (WFME) и независимым агентством по аккредитации и рейтингу (IAAR), официально признанные с 2017 года, были аккредитованы на 5 лет. Это позволит азербайджанскому медицинскому университету повысить свою международную репутацию, продвинуться в рейтинговом списке, привлечь в университет больше студентов из большего числа стран», - сказал Мусаев.

По словам министра, впервые при АМУ создан «Инновационный центр медицины и фармацевтики», который функционирует как учебно-экспериментальная база для студентов фармацевтического факультета. В настоящее время наряду с врачами уделяется внимание подготовке среднего медицинского персонала. Их подготовка ведется в 11 медицинских колледжах по 9 специальностям. В 6 колледжах наряду со средним образованием осуществляется повышение квалификации. С открытием новых отделов в трех колледжах, действующих в регионах, было достигнуто увеличение количества изучаемых в них специальностей.