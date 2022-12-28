Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 13:55

«Важнейшим событием 2022 года стало вторжение России в Украину. И именно оно повлечет за собой в наступающем году глобальные геополитические изменения», - сказал в беседе с haqqin.az политолог, главный редактор информационного агентства «Туран» Мехман Алиев. По его словам, Россия терпит в Украине военное и политическое поражение. «Вопрос ухода Украины в евроатлантическое пространство, практически, решен, - считает политолог. - В 2023 году Киев начнет поэтапную интеграцию в общеевропейские структуры и систему европейской безопасности».

В то же время, у Москвы, как считает Мехман Алиев, своя повестка дня. Она сводится к тому, чтобы, воспользовавшись войной в Украине, получить от Запада гарантии своей территориальной целостности и безопасности. «Россия ведет торг с коллективным Западом, чтобы не допустить распада Российской Федерации по сценарию демонтажа СССР», - сказал он. Азербайджанский политолог прогнозирует, что в наступающем году ситуация с украинско-российской войной будет постепенно сходить на нет. «Мы станем свидетелями значительных геополитических изменений, главным фактором которых станет вхождение Украины в объединенную Европу, - говорит он. - Вместе с Украиной в сторону Запада с той или иной степенью интенсивности развернется все постсоветское пространство. Что закономерно, если учесть, что Россия теряет доминирующее влияние на Южный Кавказ и Центральную Азию. За Украиной на Запад уйдут и другие бывшие советские республики, в том, числе Азербайджан и Казахстан». Анализируя перспективы урегулирования армяно-азербайджанских отношений в 2023 году, Мехман Алиев отметил, как главную проблему, нежелание Армении соглашаться с потерей Карабаха. «Еревану чисто технически сложно заявить о признании территориальной целостности Азербайджана, включая Карабах, и начать процесс делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, - утверждает политолог. – В результате, армянские власти тянут время в надежде на какое-то чудо. Но в 2023 году Пашиняну в любом случае придется пойти на компромисс с Баку, признать Карабах в границах Азербайджана и начать сотрудничество в решении региональных вопросов, таких, в частности, как разблокировка транспортных коммуникаций». Депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа также считает главным мировым событием уходящего года войну в Украине, а главным событием в Азербайджане - возвращение Лачинского района. По мнению Мустафы, в наступающем году война в Украине продолжится и, скорее всего, завершится в 2024 году победой Киева.