Азербайджанские политики верят в победу Украины и Азербайджана новый год - старые проблемы
«Важнейшим событием 2022 года стало вторжение России в Украину. И именно оно повлечет за собой в наступающем году глобальные геополитические изменения», - сказал в беседе с haqqin.az политолог, главный редактор информационного агентства «Туран» Мехман Алиев.
По его словам, Россия терпит в Украине военное и политическое поражение.
«Вопрос ухода Украины в евроатлантическое пространство, практически, решен, - считает политолог. - В 2023 году Киев начнет поэтапную интеграцию в общеевропейские структуры и систему европейской безопасности».
В то же время, у Москвы, как считает Мехман Алиев, своя повестка дня. Она сводится к тому, чтобы, воспользовавшись войной в Украине, получить от Запада гарантии своей территориальной целостности и безопасности.
«Россия ведет торг с коллективным Западом, чтобы не допустить распада Российской Федерации по сценарию демонтажа СССР», - сказал он.
Азербайджанский политолог прогнозирует, что в наступающем году ситуация с украинско-российской войной будет постепенно сходить на нет.
«Мы станем свидетелями значительных геополитических изменений, главным фактором которых станет вхождение Украины в объединенную Европу, - говорит он. - Вместе с Украиной в сторону Запада с той или иной степенью интенсивности развернется все постсоветское пространство. Что закономерно, если учесть, что Россия теряет доминирующее влияние на Южный Кавказ и Центральную Азию. За Украиной на Запад уйдут и другие бывшие советские республики, в том, числе Азербайджан и Казахстан».
Анализируя перспективы урегулирования армяно-азербайджанских отношений в 2023 году, Мехман Алиев отметил, как главную проблему, нежелание Армении соглашаться с потерей Карабаха.
«Еревану чисто технически сложно заявить о признании территориальной целостности Азербайджана, включая Карабах, и начать процесс делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, - утверждает политолог. – В результате, армянские власти тянут время в надежде на какое-то чудо. Но в 2023 году Пашиняну в любом случае придется пойти на компромисс с Баку, признать Карабах в границах Азербайджана и начать сотрудничество в решении региональных вопросов, таких, в частности, как разблокировка транспортных коммуникаций».
Депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа также считает главным мировым событием уходящего года войну в Украине, а главным событием в Азербайджане - возвращение Лачинского района.
По мнению Мустафы, в наступающем году война в Украине продолжится и, скорее всего, завершится в 2024 году победой Киева.
«У России есть все ресурсы для продолжения войны в следующем году, - считает депутат. - Что же касается ситуации в Карабахе, то в наступающем году Баку установит на территории Лачинского коридора таможенные и другие посты и полностью возьмет эту дорогу под свой контроль. Акция протеста наших неправительственных организаций в Лачинском коридоре дают основания прийти к такому выводу».
Фазиль Мустафа убежден, что 2023 год станет временем постепенного расширения возможностей Азербайджаном для усиления контроля над карабахским регионом.
«Этот процесс начался с мирного возвращения Лачина под суверенитет Азербайджана, - считает депутат. – Что же касается наших отношений с Арменией, то постепенно они будут выходить из состояния неопределенности. Чем более акцентированным и однозначным будет наш контроль над Карабахом, тем меньше Ереван будет возлагать надежды на французов и других «покровителей». И в конце концов в Ереване поймут, что дальнейшее затягивание времени противоречит их же интересам и сядут за стол переговоров, чтобы решать практические вопросы: взаимное признание границ, открытие коммуникаций, включая Зангезурский коридор и других».
Депутат Милли Меджлиса уверен, что Россия не будет мешать Баку и Ереван прийти к окончательному согласию.
«Позиции Азербайджана в вопросах контроля над Карабахом достаточно сильны, - уверен Фазиль Мустафа. - К тому же, из-за войны в Украине возможности Москвы противодействовать мирному процессу на Южном Кавказе весьма ограничены».