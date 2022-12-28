В Армении считают, что Москва провалила принятие СБ ООН заявления по Лачинской дороге

Из-за позиции России провалилось принятие заявления председателя Совета Безопасности ООН по итогам внеочередного заседания СБ ООН по Лачинскому коридору, пишет армянское издание Factor со ссылкой на свои дипломатические источники.

«В течение нескольких дней велись переговоры и обсуждался предложенный Францией текст заявления председателя СБ ООН по ситуации на Лачинской дороге. В результате длительных переговоров удалось получить согласованный членами Совбеза ООН текст заявления. Накануне с некоторыми формулировками в тексте не соглашались Албания и ОАЭ, но в итоге согласились и они.

Однако Российская Федерация, по сути, провалила принятие заявления, предложив в последний момент ряд новых изменений в тексте, прекрасно понимая, что они не будут приняты другими членами, что и произошло», - отмечает издание.