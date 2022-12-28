Российская ракета, летевшая в Украину, упала в Волгоградской области ВИДЕО
В Волгоградской области России упала ракета, которая была направлена в Украину 29 декабря, сообщают российские СМИ.
Обломки ракеты упали в Руднянском районе региона. Это уже второй случай обнаружения упавшей ракеты за последний месяц.
Падение зафиксировали жители Ильменского сельского поселения примерно в 20 км от населенного пункта.
На месте работали российские экстренные службы, которые оградили обломки.
Визуально обломки напоминают части крылатой ракеты большой дальности из семейства Х-101/Х-102 – AS-23 KODIAK. Они поступили на вооружение вооруженных сил России в 2012 году, а впервые их применили в Сирии в 2015 году.