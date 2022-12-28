Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 15:39

Ильхам Алиев закладывает основы для второго стратегического этапа возвращения азербайджанцев на захваченные Арменией земли. В сущности, он сформулировал стратегические направления дальнейших действий по восстановлению интересов Азербайджана в коридоре между Восточно-Зангезурским экономическим районом и территорией Нахчыванской автономии. В этом плане очередную встречу президента с вынужденными переселенцами, но на этот раз не карабахскими, а из Армянской ССР, можно считать знаковой в уходящем году.

Депортация азербайджанцев из Армении. Стена молчания Точки зрения на то, был ли распад Советского Союза справедливым и закономерным, как известно, расходятся диаметрально. Прямым следствием распада, в частности, стала нынешняя российско-украинская война. Так или иначе отголоски "волюнтаристской" политики СССР в плане установления административных границ до сих пор ощущаются в Азербайджане, наиболее пострадавшем от практики произвольного нарезания территорий, мотивированной исключительно политической конъюнктурой. Азербайджанские общины западной части нашей страны, вошедшие в состав Армянской ССР, неоднократно подвергались гонениям. С 1948 по 1950 годы из региона при содействии советской армии было депортировано 100 тысяч азербайджанцев; с 1988 по 1991 годы было насильственно изгнано армянскими националистами около 200 тысяч наших соотечественников. Речь идет о 305 населенных пунктах в 22 районах Армении, часть из которых не заселены до сих пор. Уже подсчитан ущерб, причиненный почти 20 тысячам из 50 тысяч семей, изгнанных в 1988-1991 годах. По каждой семье беженцев собрана точная статистика (имя, фамилия, отчество), составлен список из 130 наиболее пострадавших сел. Эта работа продолжается.

Главная проблема заключается в том, что все эти годы за пределами нашей страны о притеснениях азербайджанцев молчали. Лишь недавно в связи с конфликтом вокруг Карабаха были изданы четыре резолюции Совета Безопасности ООН, направленные на восстановление прав азербайджанского населения. Эти резолюции не получили пока что практического применения, но они, по крайней мере, содержат конкретные информационно-политические формулировки. Однако о проблеме азербайджанцев, изгнанных с территории Армянской ССР, так и не заявил ни один международный политический институт или форум. Просто ничего. Стена молчания. Интересно признание Ильхама Алиева, высказанное на встрече с общиной Западного Азербайджана: "В период оккупации зачастую у меня складывалось мнение, что в мире нет справедливости. Уверен, что абсолютное большинство азербайджанского народа разделяло это чувство, потому что трудно было представить, что несправедливость может достичь такой степени. Несмотря на то, что мы были абсолютно правы, нам приходилось сталкиваться с такой волной агрессии против нас, которая не укладывалась ни в какие рамки..."

Программа действий В политическом плане встреча с общиной Западного Азербайджана формирует новый этап в процессе "Большого возвращения" соотечественников на исторические территории нашей страны. Этап этот более труден, чем война за Карабах. Для его реализации необходимо сопрягать использование множества инструментов и целого ряда обстоятельств, которые могут сложиться в тот или иной «узор». Их нужно предвосхитить, что является более сложным уровнем прогнозирования и управления международными процессами, чем то было даже накануне операции по возвращению утраченных азербайджанских земель. В случае с Карабахом Баку с легкостью решил поставленную задачу. Теперь речь о следующем уровне игры - комбинации долгосрочных политических шагов, социально-экономических мер, принципов военной подготовки на предстоящие 2020-е годы. Вот что следует сделать в первую очередь: 1. Создать аргументированную информационную базу в СМИ и широко осветить азербайджанскую позицию на ведущих международных площадках. Сюда же относится информационная работа с ведущими общественно-политическими и научными центрами зарубежных стран. Позиция и аргументация Азербайджана должны быть весомы, понятны и доступны на разных языках. Собственно, так это и было сделано в ситуации с карабахским конфликтом; сейчас требуется лишь учесть ошибки и упущения, сделанных в предыдущие годы. 2. Создать регулярный международный форум, посвященный проблеме возвращения азербайджанцев на родные земли. Формальной организационной площадкой может стать международная конференция по проблемам Западного Азербайджана, идею которой озвучил Ильхам Алиев. В ходе нее может быть выработана международно-правовая форма требований Азербайджана в связи с реализацией им экономических и социальных прав на территориях нынешней Армении.

Как указал Алиев, это нужно для того, чтобы "данная тема не сошла с повестки дня, а, напротив, была включена в международную повестку". Аргументированно используя приемлемые для ситуации положения различных международных конвенций, Баку потребует соблюдения своих прав. 3. Разработать концепцию и программу по социально-экономическому взаимодействию Азербайджана в регионе Зангезурского коридора со всеми заинтересованными сторонами. Это можно сделать в рамках платформы по обеспечению стабильности и развития на Кавказе, предложенной вскоре после окончания военных операций осенью 2020 года. Существенную роль в этом процессе будут играть темпы и масштабы восстановления возвращенных территорий. 4. Усилить военные приготовления у границ Армении со стороны Восточно-Зангезурского экономического района и со стороны Нахчыванской автономии. Силовой аргумент для достижения мира Необязательно, что ситуация вынудит Азербайджан применить военную силу с целью реализации Трехстороннего Московского соглашения, но необходимо быть готовыми и рассматривать такую возможность, в том числе в качестве аргумента на переговорах. Противоположная сторона должна понимать, что военный сценарий – вполне реальная перспектива действий Баку по осуществлению своих национальных интересов. Конечно, Азербайджан ограничен в использовании военной силы на территории Армении по причине острой международной реакции. С другой стороны, на фоне войны на Украине операция по вводу вооруженных сил вдоль ограниченного пространственного коридора не станет достаточным основанием для критического давления на Баку, сопоставимого с тем, какое сейчас осуществляют страны евро-атлантического сообщества в отношении России.

При этом нужно сказать прямо: целый ряд экономических санкций Азербайджан вполне сможет выдержать, учитывая, что подавляющая часть торгово-экономических отношений Баку формируется в квадрате Анкара – Москва – страны Персидского залива – СНГ. Следует учитывать и то, что Европа весьма неоднородна. Вряд ли возможные экономические санкции Франции против Азербайджана будут поддержаны Италией, зависящей от поставок азербайджанской и казахстанской нефти. Также не стоит ожидать ухода западных компаний с каспийских месторождений. Давайте вспомним, что в регион Южного Кавказа в середине 1990-х годов они входили на фоне гораздо большего количества противоречий и локальных боевых действий, которые велись беспрестанно в период с 1999 по 2008 годы. Естественно, в результате подобной операции еще больше усилится связка Азербайджана с Турцией, но на стороне Азербайджана останется и Москва, как это было осенью 2020 года. Конечно, в российских медиа будет много шума и антиазербайджанских выпадов. Но не нужно забывать о союзнических факторах между Алиевым и Путиным, а также на уровне военных структур обеих стран. Реальная политика делается не на телевизионных шоу, а в тихих кабинетах.

Российские пограничные части, задействованные в охране армянской границы, будут оказывать помощь в сфере обеспечения безопасности населенных пунктов, играя ту же вспомогательную политическую роль, какую они сейчас осуществляют в зоне Лачинского коридора. Но до шага военного принуждения к реализации Соглашения дойти не должно, если Ереван согласится перейти к практическому осуществлению проекта Зангезурского коридора и остальных политических договоренностей, касающихся общих границ с Азербайджаном. В этом случае будет возможность в нормальном правовом ключе решить вопросы с переселенцами и азербайджанскими беженцами. Нужно просто двигаться в этом направлении. Армении остается приспособиться к ветру перемен Сама же угроза реализации военной операции в Западном Азербайджане должна подтолкнуть Ереван к практическим шагам. В Сюникской области Армении, согласно переписи населения 2011 года, проживает около 140 тысяч человек; в городе Мегри (Карчафан) – около 4500 человек, в Кафане – около 45 тысяч человек. На практике гораздо меньше. Но все же эти люди могут сформировать достаточно серьезную волну беженцев, куда более масштабную, чем поток возвратившихся из районов вокруг Ханкеди.