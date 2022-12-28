Алиев утвердил прожиточный минимум и критерий нуждаемости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил законы «О прожиточном минимуме» и «О критерии нуждаемости», говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте главы государства.

В 2023 году прожиточный минимум в Азербайджане составит 246 манатов, что на 36 манатов, или на 17,15% больше, чем в 2022 году. Для трудоспособного населения он установлен на уровне 261 маната, пенсионеров -199 манатов, детей - 220 манатов.

Критерий нуждаемости утвержден на уровне 246 манатов, что на 46 манатов, или на 23% превышает показатель текущего года.