Россияне хотели бы восстановления СССР

Почти половина россиян хотела бы, чтобы СССР был восстановлен. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, СССР ассоциируется у россиян со стабильностью, уверенностью в завтрашнем дне, спокойствием и надежностью (16%), детством, молодостью (15%), хорошими временами, когда было лучше (15%), дружбой народов и сплоченностью (13%). Также у россиян есть следующие ассоциации, связанные с СССР: величие и сила, дешевые продукты, справедливость и защищенность, стабильная работа и зарплата, бесплатное образование.

В СССР было больше хорошего, уверен 51% опрошенных россиян. О распаде СССР сожалеют 58% граждан, не жалеют - 20%. Восстановления СССР хотели бы 48% россиян, скорее не хотели бы - 37%.