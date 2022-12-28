Санан Пашаев назначен зампрокурора Нахчывана
Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев назначил Санана Пашаева заместителем прокурора Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, сообщили haqqin.az в прокуратуре.
Отметим, что накануне сообщалось, что заместитель прокурора Нахчыванской Автономной Республики Магеррам Талыбов, брат бывшего председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васифа Талыбова, покинул этот пост по собственному желанию.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!