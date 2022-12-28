Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар предупредил Грецию о недопустимости расширения границы территориальных вод в Эгейском море и негативных последствиях реализации подобных планов.

"Мы решительно не приемлем увеличение с 6 миль границы территориальных вод. Всем необходимо знать о том, какими серьезными последствиями чреваты ошибочные шаги в этом вопросе. Мы предупреждаем нашего соседа, чтобы она не забывала об этом и помнила, что на ложные расчеты последует ответ из Анкары", - сказал турецкий министр в эфире телеканала NTV, комментируя сообщения о планах Греции расширить до 12 миль морскую границу у острова Крит.

Акар напомнил в этой связи о решении турецкого парламента от 1995 года, согласно которому Турция будет квалифицировать расширение Грецией существующих границ в бассейне Эгейского моря как казус белли или повод для объявления войны.