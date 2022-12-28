Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве и Государственная служба пожарного надзора Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана продолжают осуществление совместных мер против незаконного строительства на территории страны.

Как сообщили в пресс-службе министерства, на территории поселка Ени Сураханы выявлен и предотвращен факт проведения незаконных строительных работ с нарушением требований по пожарной безопасности.

В результате мер, принятых Госслужбой и Госагентством, незаконные строительные работы прекращены, объект взят под контроль.