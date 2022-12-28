Утверждения о «блокаде» и создании «гуманитарной катастрофы» в результате «закрытия» Азербайджаном Лачинской дороги совершенно необоснованны, транспортные средства пользуются дорогой свободно.

Об этом в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Несмотря на заявления активистов о том, что препятствий для свободного передвижения армянского населения по дороге нет, и что они намерены в случае необходимости оказать помощь армянским жителям, имеются факты, что лица, представляющиеся «лидерами» местных армян, препятствуют движению», - сказал министр.

Он также отметил, что несмотря на то, что в постконфликтный период Азербайджан представил Армении предложения по мирному соглашению и выдвинул ряд инициатив, Ереван препятствует данному процессу.

Глава МИД отметил, что Армения грубо нарушает обязательства в рамках Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, в частности, касающиеся полного вывода армянских вооруженных формирований с территории Азербайджана.