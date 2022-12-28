Полад Бюльбюльоглы требует наказать Николая Платошкина

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы направил через Министерство иностранных дел РФ письмо-протест ректору Московского гуманитарного университета Игорю Ильинскому. Причина - высказывания заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии этого университета, бывшего завотделом российского МИД по Армении Николая Платошкина в видеоинтервью телеграм-каналу «Баграмян 26». 29 декабря в посольство поступило ответное письмо ректора Игоря Ильинского. Об этом сообщили haqqin.az в посольстве Азербайджана в России.

В письме ректор сообщил, что в июне 2020 года в отношении Платошкина Следственным комитетом РФ было возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 212 (массовые беспорядки) и 207.1 (распространение заведомо ложной информации) УК РФ. В соответствии с решением суда находящимся под следствием или осужденным лицам запрещено заниматься педагогической деятельностью. Трудовая деятельность Платошкина в вузе была приостановлена со времени его ареста. В соответствии с ч. 3 п. 1 статьи 77 Трудового кодекса РФ Платошкин отстранен от должности заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета с 14 октября 2021 года и исключен из вуза.

Ректор особо подчеркнул, что тепло относится к Азербайджану и азербайджанскому народу, и что за 29 лет работы на данной должности не сталкивался со случаями разжигания межнациональной розни в университете.