Бывший главный раввин Москвы призвал евреев уезжать из России, пока не поздно

Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт, покинувший Россию из-за давления российских властей, призвал евреев уезжать из РФ, пока они еще могут это сделать.

«Если посмотреть на российскую историю, то можно увидеть, что всякий раз, когда политическая система страны оказывалась в опасности, правительство пыталось перенаправить гнев и недовольство масс на еврейскую общину. Это происходило и в царские времена, и в конце сталинского режима», — сказал раввин в интервью The Guardian.

Гольдшмидт покинул Россию вскоре после начала войны в Украине. Первоначально сообщалось, что он сделал это из-за болезни отца, который живет в Израиле. Однако в начале июня невестка раввина Авиталь Чижик-Гольдшмидт написала в своем твиттере, что главный раввин Москвы уехал из страны из-за давления российских властей, которые требовали от него публичной поддержки вторжения в Украину.