Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов посетил N-скую воинскую часть, где осмотрел новопостроенный военный объект, возведенный силами и средствами строительного батальона Минобороны, и ознакомился со строительными работами, говорится в сообщении ведомства.

Министру было доложено, что в здании имеются солдатская казарма, конференц-зал, оружейная, комнаты для идеологической работы, бытовые и другие служебные помещения, а также банно-санитарный узел. Здание оснащено системами централизованного отопления и пожарной безопасности.

На встрече с офицерами по материально-техническому обеспечению Гасанов отметил, что в результате реформ, проводимых под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, азербайджанская армия становится сильнее день ото дня, материально-техническое обеспечение и снабжение военнослужащих постоянно находятся в центре внимания.

Глава Минобороны отметил, что высокий уровень материально-технического обеспечения армии в ходе Отечественной войны, а также в ходе последних боевых действий имел особое значение в Победе.

Было подчеркнуто, что проводимые в азербайджанской армии меры по материально-техническому обеспечению, в частности, проведение работ по строительству и благоустройству на освобожденных территориях, удостоены высокой оценки.

Министр поздравил военнослужащих с наступающим Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом и пожелал им успехов в службе.

Затем ему была представлена новоприобретенная автомобильная техника, спецтехника и оборудование.

Встретившись с водителями, министр поинтересовался их нуждами.

В заключение руководство Минобороны преподнесло личному составу праздничные подарки.