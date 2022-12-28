В Азербайджане открылось представительство Starlink
Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана зарегистрировала компанию ООО Starlink Azerbaycan - дочернее предприятие американского поставщика спутникового интернета Starlink.
Офис компании расположен в бизнес-центре Azur. Уставный капитал компании составляет 100 долларов, представителем назначена старший директор по бизнес-операциям Starlink в SpaceX Лорен Эшли Дрейер.
Отметим, что Starlink - глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет.