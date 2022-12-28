«Я присутствовал на всех встречах и при всех телефонных разговорах Обамы с Путиным и с Медведевым. И я не припоминаю ни одного случая, когда мы бы обсуждали проблему отношений России с НАТО», - заверил Макфол.

В 40-минутном докладе Макфол заявил, что официальная позиция российских властей о том, что вторжение в соседнюю страну является реакцией на «агрессивную политику НАТО», противоречива и не выдерживает критики. Дипломат отметил, что до недавнего времени никакого конфликта между Москвой и альянсом не наблюдалось.

По его мнению, истинные причины вторжения кроются во внутренней политике Москвы. Макфол отметил, что демократические процессы, которые привели к смене власти в Грузии в 2003 году, а затем в Египте, Ливии и Сирии в 2011-м, в Кремле посчитали результатом целенаправленных действий США. В том же ключе был воспринят и проигрыш Виктора Януковича на президентских выборах в Украине. Для Кремля это стало последней каплей, поскольку с точки зрения Путина любая победа Вашингтона приравнивается к проигрышу Москвы и ущемлению российских интересов.

«Реальная угроза Путину - не расширение НАТО, а демократизация соседних стран», - сказал Макфол. Выбор Украины поставил под угрозу сразу два важнейших кремлевских нарратива «отдельной украинской нации не существует» и «мы не такие, как они».

По мнению бывшего посла, как ввод войск в Афганистан стал «началом конца» для советской империи, так вторжение на Украину знаменует начало конца России.

«Наша цель - помочь Украине победить, - сказал дипломат. - Это не только в интересах Украины, но и в интересах Европы. Это также является залогом глобальной безопасности и торжества демократических идей».