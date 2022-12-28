Утвержден бюджет Госнефтефонда Азербайджана указ президента
Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) на 2023 год.
Документ опубликован на официальном сайте главы государства.
Доходы бюджета ГНФАР на 2023 год утверждены в размере 8 млрд 990 млн 947,2 тыс. манатов, расходы - 11 млрд 392 млн 336,5 тыс. манатов. Таким образом, дефицит бюджета должен составить 2 млрд 401 млн 389,3 тыс. манатов.
С текстом указа можно ознакомиться по ссылке.