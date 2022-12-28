В Бинагадинском районе Баку произошел взрыв в многоэтажном здании, сообщили в МЧС Азербайджана.

«На горячую линию МЧС «112» поступила информация о взрыве в многоэтажном доме, расположенном на территории 9-го микрорайона Бинагадинского района города Баку. На место происшествия были немедленно привлечены силы Государственной противопожарной службы», - говорится в сообщении.

По предварительной версии, взрыв произошел в результате утечки бытового газа в трехкомнатной квартире общей площадью 70 кв. метров, расположенной на 9-м этаже 9-этажного жилого дома.

Взрывной волной в квартире были выбиты оконные рамы, а также входные двери двух соседних квартир.

В результате инцидента пострадал один человек.

*** 17:42

В Бинагадинском районе Баку произошел взрыв в многоэтажном здании, есть пострадавший, сообщили в МЧС Азербайджана.