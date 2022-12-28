Ильхам Алиев наградил Фирдовси Умудова

Фирдовси Умудов в период с 1993-го по 2005-й год неоднократно становился чемпионом Азербайджана по вольной борьбе. В составе сборной Азербайджана выигрывал бронзу чемпионата Европы, побеждал на Кубке мира, становился серебряным призером чемпионата мира среди студентов, побеждал на различных международных турнирах.

В 2005-2008-е годы был тренером и главным тренером юношеской сборной Азербайджана. В 2008-2016-е годы был старшим тренером основной сборной Азербайджана, а затем, до 2018 года, являлся главным тренером национальной команды по вольной борьбе. После этого Фирдовси Умудов занимал пост вице-президента Федерации борьбы Азербайджана.

В 2009, 2012 и 2015-м годах Ф.Умудов признавался лучшим главным тренером Азербайджана. В 2012 году он также был избран лучшим тренером мира, и является единственным азербайджанцем, удостоившимся этого звания.

В период его работы наши спортсмены неоднократно поднимались на высшую ступень пьедестала почета на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, на Кубке мира.