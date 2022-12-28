Ильхам Алиев наградил Фирдовси Умудова
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении известного спортивного специалиста, титулованного тренера по вольной борьбе Фирдовси Умудова почетным званием «Заслуженного деятеля физкультуры и спорта».
Фирдовси Умудов в период с 1993-го по 2005-й год неоднократно становился чемпионом Азербайджана по вольной борьбе. В составе сборной Азербайджана выигрывал бронзу чемпионата Европы, побеждал на Кубке мира, становился серебряным призером чемпионата мира среди студентов, побеждал на различных международных турнирах.
В 2005-2008-е годы был тренером и главным тренером юношеской сборной Азербайджана. В 2008-2016-е годы был старшим тренером основной сборной Азербайджана, а затем, до 2018 года, являлся главным тренером национальной команды по вольной борьбе. После этого Фирдовси Умудов занимал пост вице-президента Федерации борьбы Азербайджана.
В 2009, 2012 и 2015-м годах Ф.Умудов признавался лучшим главным тренером Азербайджана. В 2012 году он также был избран лучшим тренером мира, и является единственным азербайджанцем, удостоившимся этого звания.
В период его работы наши спортсмены неоднократно поднимались на высшую ступень пьедестала почета на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, на Кубке мира.
Фирдовси Умудов – мастер спорта, заслуженный тренер Азербайджана и член Ассоциации тренеров Всемирного объединения борьбы.
В 2012 году распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева он был награжден орденом «Шохрет», в 2015-м – «Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики», в 2016-м – медалью «Терегги».
С 2002 года Фирдовси Умудов является сотрудником Государственной пограничной службы Азербайджана. Он – заместитель главы Спортивного центра «Серхедчи», начальник спортивного отдела и президент Профессионального спортивного клуба «Серхедчи».
Начальник Госпогранслужбы, генерал-полковник Эльчин Гулиев наградил Ф.Умудова медалью «За заслуги в области военного сотрудничества» и медалью 2-й степени «За отличие на воинской службе».
В 2022 году Фирдовси Умудов получил звание полковника.
27 сентября 2020 года, когда началась 44-дневная Отечественная война, Ф.Умудов, как и другие пограничники, выполнял задания командования на передовой и в тылу.