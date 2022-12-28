Ровшан Рзаев встретился со спортсменами ФОТО

Председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с главным тренером и членами спортивного клуба «Ходжалы», действующего в жилом комплексе «Гобу парк 2».

В ходе встречи было отмечено, что в результате государственной поддержки азербайджанские спортсмены добиваются высоких результатов на различных престижных соревнованиях. В стране уделяется большое внимание обеспечению физического и духовного здоровья молодежи. Принимаются последовательные меры по популяризации спорта среди вынужденных переселенцев. В поселках и построенных для них жилых комплексах действуют спортивные секции.

Председатель Госкомитета Ровшан Рзаев поздравил спортсменов и пожелал им успехов.