Экс-президент Франции рассказал, чем помогли Украине Минские соглашения

Минские соглашения 2014–2015 годов дали Украине время укрепить Вооруженные силы страны, заявил в интервью The Kyiv Independent бывший президент Франции Франсуа Олланд.

Журналисты спросили Олланда, согласен ли он с высказыванием бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что соглашения «заморозили» конфликт России и Украины, и он не был решен, но их заключение «дало Украине драгоценное время». «Да, Ангела Меркель права. Минские соглашения на время остановили наступление россиян», - ответил он. По словам Олланда, было важно «знать, как Запад воспользуется этой передышкой».

С тех пор, заявил экс-президент Франции, Украина укрепила свою военную позицию, армия страны стала лучше обучена и оснащена по сравнению с 2014 годом. «Это заслуга минских договоренностей в том, что украинская армия получила такую возможность», - считает он.