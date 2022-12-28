Израиль построит в Турции крупнейшую в мире волновую электростанцию

Израильская компания EWP объявила в этом месяце о подписании соглашения с турецкой OOE о строительстве крупнейшей в мире волновой электростанции в турецком порту Орду на побережье Черного моря, сообщают турецкие СМИ.

«Это знаковое соглашение позволит нам впервые получать экологически чистую электроэнергию из турецких источников», - заявила глава EWP Инна Браверман.

Как пишет израильская газета The Jerusalem Post, «есть надежда, что это турецко-израильское предприятие проложит путь к высвобождению огромного потенциала, в настоящее время скрытого в мировом океане, для производства огромного количества безуглеродной, экологически безопасной электроэнергии».