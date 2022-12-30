В Украине рассказали, почему Иран не дает ракеты России

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов рассказал в эфире телемарафона, что Иран воздерживается от поставок ракет России из-за потенциальных последствий.

«Иран продолжает снабжать Россию дронами. Что касается баллистических ракет, это такое желанное оружие для Путина, но пока получить его он никак не может», - сказал Юсов.

По его словам, «над этим идет серьезная работа, есть предварительные договоренности».

«Насколько нам известно, то в Иране не все так пылают желанием помогать Путину, понимая, чем это для иранского режима может угрожать», - отметил Юсов.