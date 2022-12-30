Как сообщалось ранее, министр обороны Турции Хулуси Акар и директор Национальной разведывательной службы Турции (MİT) Хакан Фидан провели в столице России переговоры с министром обороны и начальником разведки Сирии с участием своих российских коллег. Они были направлены на сближение позиций сторон и последующее восстановление отношений между Турцией и Сирией. Хулуси Акар сообщил, что переговоры в таком формате будут продолжены и в следующем году.

Госдеп США недоволен состоявшимися 28 декабря в Москве впервые за 11 лет сирийско-турецкими переговорами на высоком уровне. Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что эти переговоры служат «восстановлению былой власти диктатора Башара Асада».

Официальный представитель Госдепартамента США, пожелавший остаться неназванным, комментируя данные переговоры в письменном заявлении, направленном в турецкую редакцию «Голоса Америки», заявил, что «государства должны внимательно оценить масштабы угнетения сирийского народа режимом Асада за последние 11 лет».

Американский чиновник подчеркнул, что политика Вашингтона по Сирии не изменилась.

«Мы не поддерживаем страны, в том числе Турцию, в вопросах налаживания отношений с сирийским режимом и выражения поддержки репрессивному диктатору Башару Асаду», - сказал источник.

В свою очередь представитель Сирии – Набиль Туме, депутат от партии «Баас» и один из близких соратников Башара Асада заявил в Дамаске, что восстановление отношений между Турцией и Сирией зависит от шагов, предпринятых Анкарой. Парламентарий не стал опровергать сообщения об отказе Асада от встречи с Эрдоганом при посредничестве Путина, но подчеркнул, что администрация сирийского президента все еще не выступала с официальным комментарием по данной инициативе.

«Мы должны тщательно проанализировать, будет ли такая встреча полезной для Эрдогана перед выборами в Турции», - сказал Туме.