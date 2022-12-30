Зеленский: На некоторых участках фронта понемногу продвигаемся

«Провел очередное заседание Ставки – уже 45-е за этот год. Ключевое – Донетчина, Луганщина. Наш Донбасс, где продолжаются самые жестокие бои. Бахмут, Соледар, Кременная… В общем, держим позиции. Есть и такие участки фронта, где понемногу продвигаемся. И я благодарю всех наших бойцов, которые это обеспечивают. Вы настоящие герои!» - сказал Зеленский.

Он также отметил, что обсудил с военными ситуацию на юге Украины, на границе, снабжение оружия, дальнейшее усиление ПВО.

«В этом году мы не только сохранили нашу противовоздушную оборону – мы сделали ее сильнее, чем когда-либо. Но в новом году украинская ПВО станет еще сильнее, еще более результативной», - сказал Зеленский.