Иранские военные начали свои ежегодные учения «Zolfaghar-1401» в прибрежном районе Оманского залива, недалеко от стратегически важного Ормузского пролива.

Маневры направлены на «повышение готовности к противостоянию внешним угрозам и любому возможному вторжению», сообщило иранское телевидение.

Спецназ, пехота, бронетанковые подразделения, а также механизированные полки сухопутных войск «участвуют в маневрах, поддерживаемых беспилотниками, истребителями, вертолетами, военно-транспортными самолетами и подводными лодками». Также задействованы ракеты и системы противовоздушной обороны.