Цены на газ в Европе обвалились

Газ в Европе продолжил дешеветь на фоне аномально теплой погоды в регионе. В ходе торгов 30 декабря стоимость февральских фьючерсных контрактов на хабе TTF упала ниже 800 долларов за тысячу кубометров – это произошло впервые с 11 февраля, свидетельствуют данные биржи ICE.

С начала дня цены обвалились на 16 процентов. В нижней точке стоимость газа достигала 791 доллара за тысячу кубометров. На момент написания материала котировки немного скорректировались в сторону повышения, до 801 доллара за тысячу кубометров. По сравнению с августовскими максимумами, когда газ торговался на уровне 3000 долларов за тысячу кубометров, топливо подешевело почти в четыре раза.