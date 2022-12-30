В России пообещали не свергать Зеленского
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва «не имеет целью уничтожение государственности на территории Украины».
«Я ни разу не слышал, чтобы кто-то из наших руководителей в числе целей специальной военной операции говорил, что мы не заинтересованы в украинской государственности, что мы не заинтересованы в том, чтобы Украина сохранялась», - сказал Полянский.
По его словам, «западные оппоненты пытаются показать, что целью спецоперации является уничтожение Украины и ее русификация», но это, как сказал Полянский, «не соответствует действительности».