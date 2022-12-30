Следует напомнить, что тандем Франция-Армения еще в сентябре текущего года пытался осуществить в Совбезе ООН принятие документа по результатам происходивших в тот период событиий. Однако антиазербайджанские планы двух государств провалились.

20 и 21 декабря Франция и Армения созвали заседание Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией на Лачинской дороге. Как сообщает haqqin.az, как и после событий сентября 2022 года, когда по запросу Еревана в повестку дня Совбеза ООН был включен пункт «Письмо постпреда Армении при ООН», что вновь явилось непосредственной дипломатической инициативой Франции.

Сразу же после обсуждений 20-21 декабря, Франция, как постоянный член и председательствующий в Совете Безопасности ООН (постоянные и непостоянные члены СБ исполняют обязанности председателей, чередуясь раз в месяц) подготовила коварный и однозначно проармянский текст резолюции, в соответствии с которым ситуация на дороге Лачин – Ханкенди представлена, как гуманитарная катастрофа.

В течении десяти дней вокруг этого документа, продвижение которого активно лоббировали администрация президента Франции и советники Макрона по внешней политике, не утихали ожесточенные дискуссии и споры, которые в итоге завершились тем, что Франция официально объявила, что приостанавливает процесс продвижения данного документа, что может быть расценено, как очередная дипломатическая победа президента Ильхама Алиева и его подарок азербайджанскому народу в преддверии нового 2023 года.

Важно подчеркнуть, что против инициативы Франции выступили Великобритания, ОАЭ, Россия и Албания. Принципиальная и справедливая позиция этих стран заслуживает искренней благодарности азербайджанского государства и народа…