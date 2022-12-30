Путин разрешил покупать российский газ за инвалюту

Президент России Владимир Путин своим указом разрешил расчёты в иностранной валюте между российскими поставщиками газа и иностранными покупателями при оплате или взыскании их задолженности.

При этом погашение задолженности покупателем в иностранной валюте не является основанием для возобновления российским поставщиком поставок газа при несоблюдении покупателем порядка, который устанавливается указом.