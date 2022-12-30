В бакинском исправительном учреждении теперь будут играть в баскетбол ФОТО
Министр образования, президент Федерации баскетбола Азербайджана Эмин Амруллаев, сотрудники Федерации, а также игроки национальной команды побывали в исправительном учреждении №9.
Там были сданы в эксплуатацию баскетбольные щит и корзина. Эмин Амруллаев в своей речи поздравил отбывающих наказание с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом, пожелав им как можно скорее отмечать эти праздники со своими семьями.
Далее баскетболисты сборной Азербайджана подарили заключенным формы национальной команды. Отныне они смогут проводить свой досуг, играя в баскетбол.